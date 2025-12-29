Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Dec 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    29 Dec 2025 8:53 AM IST

    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026; ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു​ മു​ത​ൽ

    ജ​നു​വ​രി 17ന് ​യാം​ബു​വി​ൽ ത​ന്നെ സ​മാ​പി​ക്കും
    യാം​ബു: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026’ ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് യാം​ബു ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. സൗ​ദി പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് റാ​ലി​യി​ൽ 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 39 വ​നി​ത​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ 812 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 433 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക.

    ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യു​ടെ റൂ​ട്ട്​


    4840 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം 7994 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര അ​ൽ​ഉ​ല, ഹാ​ഇ​ൽ, റി​യാ​ദ്, വാ​ദി ദ​വാ​സി​ർ, ബീ​ഷ, ഹ​നാ​ക്കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ ശേ​ഷം ജ​നു​വ​രി 17 ന് ​യാം​ബു​വി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി സ​മാ​പി​ക്കും. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ റു​ബു​ഉ​ൽ ഖാ​ലി (എം​പ്റ്റി ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ) മ​രു​ഭൂ​മി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പു​തി​യ റൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റാ​ലി​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും യാം​ബു​വി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ ഷി​പ്മെൻറു​ക​ൾ യാം​ബു​വി​ലെ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​തി​ന​കം എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. സൗ​ദി മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്പ​നി​യും അ​മോ​റി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നും റാ​ലി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ ഒ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് സൗ​ദി മ​രു​ഭൂ​മി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി. ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യു​ടെ റൂ​ട്ട് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്​ മ​ണ​ൽ​ക്കൂ​ന​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ൾ വ​രെ സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​കൃ​തി വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​െൻറ മാ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.



    ‘വി​ഷ​ൻ 2030’-െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി സു​പ്ര​ധാ​ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​യ സൗ​ദി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് പി​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സു​ര​ക്ഷ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യു​മാ​ണ് 15 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ഹ​സി​ക​ത​യു​ടെ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​കൃ​തി​യാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    TAGS:Saudi NewsRed SeaSaudi Dakar Rallygulf news malayalam
    News Summary - Saudi Dakar Rally 2026; Starting January 3rd on the Red Sea Coast
