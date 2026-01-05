Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Jan 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 7:46 AM IST

    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026

    യാം​ബു ന​ഗ​രി​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​രു​ന്ന്
    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026
    സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026 ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യാം​ബു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 

    യാം​ബു: ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി യാം​ബു ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ർ​ത്ത് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പെ​രു​മ വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 39 വ​നി​ത​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ 812 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും റൈ​ഡ​ർ​മാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു വി​വി​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​ട​ക്കം ആ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള റാ​ലി ന​ഗ​രി​യി​ൽ സൗ​ദി ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ന​ല്ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​നും വി​വി​ധ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ൾ ന​ഗ​രി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ ആ​തി​ഥ്യ ശീ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഖ​ഹ്‌​വ​യും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​വും ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ​വ​ലി​യ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ദേ​ശി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശീ​ല​നം കി​ട്ടി​യ സൗ​ദി യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ൾ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സൗ​ദി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ, പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ല​ക​ൾ, പു​രാ​ത​ന​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ശൈ​ലി, രാ​ജ്യ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​െൻറ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം കേ​വ​ലം മ​രു​ഭൂ​മി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​രു സം​സ്കാ​രം കൂ​ടി ഈ ​മ​ണ്ണി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ടൂ​റി​സം ക​മീ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കും വാ​താ​യ​നം തു​റ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ഹ​ഠാ​ദാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ പ​ക്ഷി​യാ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം അ​റേ​ബ്യ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി. യാം​ബു ടൗ​ണി​ലു​ള്ള ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ൾ​ക്ക് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡി ക്രാ​ഫ്റ്റ്‌​സി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സൗ​ദി നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്ത​മാ​യ ‘അ​ർ​ദ’​യും മു​ക്കു​വ​ന്മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വേ​ഷ​വി​ധാ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള സ്​​റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സൗ​ദി പാ​ര​മ്പ​ര്യ സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

