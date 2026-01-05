Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 7:37 AM IST

    സൗ​ദി ഡ​ക്കാ​ർ റാ​ലി 2026

    മ​ല​യാ​ളി​യ​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു
    സൗ​ദി ഡ​ക്കാ​ർ റാ​ലി 2026
    1. സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026ൽ ​പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​ത് നോ​ഹ, ജ​തി​ൻ ജെ​യി​ൻ, സ​ഞ്ജ​യ് ത​ക​ലെ,

    2. മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഹ​രി​ത് നോ​ഹ ബൈ​ക്ക് റൈ​സി​ങ്ങി​ൽ 

    യാം​ബു: ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യ​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ റാ​ലി​യി​ൽ ബൈ​ക് റൈ​സി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗം ര​ണ്ടി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​നാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഹ​രി​ത് നോ​ഹ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ബൈ​ക് റൈ​സി​ങ്ങി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്. ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടാ​ണ് ഹ​രി​ത് നോ​ഹ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജേ​താ​വാ​യ​ത്.

    നാ​ലു ത​വ​ണ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 2018 മു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര റാ​ലി​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ഞ്ച്​ ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ക്രോ​സ് ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2012ൽ ​ടി.​വി.​എ​സ് റേ​സി​ങ്ങി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ഞ്ജ​യ് ത​ക​ലെ, ജ​തി​ൻ ജെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു ര​ണ്ടു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ.

    സ​ഞ്ജ​യ് ത​ക​ലെ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ ഫോ​ർ വീ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി കൂ​ടി നേ​ടി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ്. ഡാ​ക്ക​ർ ക്ലാ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക​യും നാ​ല്​ റ​ഗു​ലാ​രി​റ്റി ടെ​സ്​​റ്റു​ക​ളി​ൽ ആ​കെ 219 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഒ​രു പ്ര​ശ്‌​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    എ​ച്ച് ത്രീ ​ക്ലാ​സി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന റേ​സ് ബൈ​ക്ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​തി​ൻ ജെ​യി​നും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ക​ഴി​വ്, ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ മ​ത്സ​ര ഘ​ട്ട​ത്തെ അ​തി​ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പേ​രു​കേ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ത്വം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ഹ​രി​ത് നോ​ഹ യാം​ബു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 35ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ജ​തി​ൻ ജെ​യി​ൻ 113ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി.

    X