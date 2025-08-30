Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:48 AM IST

    3,01,325 കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടികൂടി സൗ​ദി ക​സ്റ്റം​സ്

    Customs Authority
    ദ​മ്മാം കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ട​യ​ർ കമ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് 3,01,325 കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി സ​കാ​ത്, ടാ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സാ​റ്റ്ക) പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ നി​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​ഹ​ദീ​ത അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദ​മ്മാം കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നാ​ണ് ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി എ​ത്തി​യ ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്പെ​യ​ർ ട​യ​ർ കമ്പാർ​ട്​​മെ​ന്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 2,09,759 ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി സാ​റ്റ്ക വ​ക്താ​വ് ഹ​മൗ​ദ് അ​ൽ​ഹ​ർ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കേ​സി​ൽ അ​ൽ​ഹ​ദീ​ത അ​തി​ർ​ത്തി ക്രോ​സിങ്ങി​ൽ ഒ​രു ബ​സി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 91,566 ഗു​ളി​ക​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ളു​മാ​യി സാ​റ്റ്ക ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റു നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ൽ​ഹ​ർ​ബി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ (1910), ഇ​മെ​യി​ൽ (1910@zatca.gov.sa), അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​മ്പ​ർ (+9661910) എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും സാ​റ്റ്ക അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​തി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

