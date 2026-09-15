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    സൗദി കിരീടാവകാശി ഈജിപ്തിലേക്ക്; പ്രസിഡൻറ്​ അബ്​ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും

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    സൗദി കിരീടാവകാശി ഈജിപ്തിലേക്ക്; പ്രസിഡൻറ്​ അബ്​ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും
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    റിയാദ്: ഇരുരാഷ്​ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവി​െൻറ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമെന്ന് റോയൽ കോർട്ട് അറിയിച്ചു.

    സന്ദർശനത്തിനിടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ്​ അബ്​ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസിയുമായി കിരീടാവകാശി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുരാഷ്​ട്രങ്ങൾക്കും പൊതുതാല്പര്യമുള്ള മേഖലാ-അന്താരാഷ്​ട്ര വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

    സൗദി കിരീടാവകാശിയുടെ വരവ് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻസിയും പ്രസ്താവനയിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെയ്‌റോയിലെത്തുന്ന അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന് പ്രസിഡൻറ്​ അൽ സിസി സ്വീകരണം നൽകും. തുടർന്ന് ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ഉന്നതതല പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വിപുലമായ ചർച്ചയും നടക്കും. സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൗദി കിരീടാവകാശിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ്​ പ്രത്യേക വിരുന്നും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Saudi Crown Prince to visit Egypt; to hold bilateral talks with President Abdel Fattah al-Sisi
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