Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമദീനയിൽ പണ്ഡിതരെയും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 5:10 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 5:10 PM IST

    മദീനയിൽ പണ്ഡിതരെയും പൗരന്മാരെയും സ്വീകരിച്ച് സൗദി കിരീടാവകാശി; റമദാൻ ആശംസകൾ കൈമാറി

    text_fields
    bookmark_border
    madeena
    cancel
    camera_alt

    മദീനയിൽ പണ്ഡിതരെയും പൗരന്മാരെയും സൗദി കിരീടാവകാശി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ

    മദീന: റമദാൻ പ്രമാണിച്ച്​ സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ മദീനയിൽ വെച്ച് മതപണ്ഡിതരെയും പൗരപ്രമുഖരെയും സ്വീകരിച്ചു. റമദാൻ മാസത്തി​െൻറ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരുന്നതിനും കിരീടാവകാശിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി എത്തിയതായിരുന്നു വിശിഷ്​ടാതിഥികൾ.

    ഖുർആൻ പാരായണത്തോടെ സ്വീകരണ പരിപാടിക്ക്​ തുടക്കമായി. തുടർന്ന് അതിഥികൾ കിരീടാവകാശിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഏവർക്കും റമദാൻ ആശംസകൾ നേർന്ന കിരീടാവകാശി, എല്ലാവരുടെയും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനകളും സൽപ്രവൃത്തികളും സർവശക്തനായ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

    മദീന ഗവർണർ അമീർ സൽമാൻ ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ്, അമീർ തുർക്കി ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഫഹദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് (കാബിനറ്റ്​ റാങ്കുള്ള സഹ മന്ത്രി), അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് (റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ), അമീർ സഊദ്​ ബിൻ നഹാർ ബിൻ സഊദ്​ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് (മദീന ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ), അമീർ ബദർ ബിൻ അബ്​ദുല്ല ബിൻ ഫർഹാൻ (സാംസ്കാരിക മന്ത്രി) എന്നിവരും മറ്റു രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:madeenaSaudi crown princeramadan greetings
    News Summary - Saudi Crown Prince receives scholars and citizens in Medina; exchanges Ramadan greetings
    Similar News
    Next Story
    X