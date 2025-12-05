Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:39 AM IST

    ഗൾഫ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഫലങ്ങളെ സൗദി കിരീടാവകാശി പ്രശംസിച്ചു

    ഗൾഫ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഫലങ്ങളെ സൗദി കിരീടാവകാശി പ്രശംസിച്ചു
    റി​യാ​ദ്: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം മ​നാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങ​വേ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ലു ഖ​ലീ​ഫ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ലു ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​യ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ശം​സ.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ന​ൽ​കി​യ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ 46ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നേ​ടി​യ ന​ല്ല ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സൗ​ദി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​യു​ക്ത ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സൗ​ദി രാ​ജാ​വി​െൻറ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

