    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Jan 2026 6:30 PM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 6:30 PM IST

    സൗദി കിരീടാവകാശി ഹിലരി ക്ലിൻറണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഹിലരി റിയാദിലെത്തിയത് റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
    സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, മുൻ യു.എസ് സ്​റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലരി ക്ലിൻറണുമായി റിയാദിലെ അൽ-യമാമ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ

    റിയാദ്: സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, മുൻ യു.എസ് സ്​റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലരി ക്ലിൻറണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബുധനാഴ്ച റിയാദിലെ അൽ-യമാമ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ത​ന്റെ ഓഫിസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹിലരിയെ സ്വീകരിച്ചത്. റിയാദിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത് ‘റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോറത്തിൽ’ മുഖ്യപ്രഭാഷകയായി പങ്കെടുക്കാനാണ് ഹിലരി ക്ലിൻറൺ സൗദി അറേബ്യയിലെത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്​ച മുതൽ ബുധനാഴ്​ച വരെയാണ്​ ഈ അന്താരാഷ്​ട്ര ഫോറം നടന്നത്.

    ‘വികസിക്കുന്ന ചക്രവാളങ്ങൾ, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആഗോള വികസനത്തെക്കുറിച്ചും സുസ്ഥിരമായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഹിലരി പ്രഭാഷണം നടത്തി. അൽ-യമാമ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കിരീടാവകാശിയും ഹിലരി ക്ലിൻറണും സൗഹൃദപരമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ആഗോള രാഷ്​ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായി സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.

    സൗദി-അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തി​ന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ. ആഗോള തലത്തിലെ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ, സൗദി അറേബ്യയുടെ ‘വിഷൻ 2030’ പദ്ധതിയിലൂടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻ യു.എസ് പ്രസിഡൻറ്​ ബിൽ ക്ലിൻറണും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റിയാദിലെത്തിയിരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

    News Summary - Saudi Crown Prince meets with Hillary Clinton
