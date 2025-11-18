Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:30 PM IST

    സൗദി കിരീടാവകാശി യു.എസിലെത്തി, ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിന്​ തുടക്കം

    • ഡോണൾഡ്​ ട്രംപ്​ ഊഷ്​മളമായി വരവേറ്റു​
    • സുപ്രധാന വ്യാപാര, പ്രതിരോധ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കും
    • ഗസ്സ വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യും
    സൗദി കിരീടാവകാശി യു.എസിലെത്തി, ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിന്​ തുടക്കം
    സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാനെ വൈറ്റ്​ ഹൗസിൽ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോണൾഡ്​ ട്രംപ്​ സ്വീകരിക്കുന്നു

    റിയാദ്​: സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാ​െൻറ ചരിത്രപരമായ യു.എസ്​ സന്ദർശനത്തിന്​ തുടക്കം. സൗദി സമയം ചൊവ്വാഴ്​ച വൈകീട്ട്​ ഏഴ്​​ (യു.എസ്​ സമയം രാവിലെ 11)നാണ്​​ അദ്ദേഹം വാഷിങ്​ടണിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത്​. വൈറ്റ്​ ഹൗസിൽ സൈനിക ബഹുമതികളോടു കൂടിയുള്ള ഔപചാരികമായ വൻ വ​രവേൽപാണ്​ നൽകിയത്​. എഫ്​-35 യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുൾപ്പടെ പ്രതിരോധ, വ്യാപാര, ഊർജ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൻകിട ഇടപാടുകളുണ്ടാവുമെന്ന്​ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായ ഈ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തെ ലോകം വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവമാണ്​ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്​​.

    സൗദി, അമേരിക്കൻ പതാകകൾ നിറഞ്ഞ്​ പറികളിക്കുന്ന വൈറ്റ്​ ഹൗസി​െൻറ സൗത്ത്​ ലോണിൽ കുതിര സേനയുൾപ്പടെ എല്ലാ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും അണിനിരന്ന്​ പ്രൗഢഗംഭീരവും രാജകീയവുമായ സ്വീകരണം​ ഒരുക്കി​. വൈറ്റ്​ ഹൗസി​െൻറ സൗത്ത്​ പോർട്ടിക്കോയുടെ ഗേറ്റിന്​ അരികെ സൗദി പാരമ്പര്യ വേഷമണിഞ്ഞ് കറുത്ത ഗൗണിൽ​ വന്നിറങ്ങിയ കിരീടാവകാശിയെ യു.എസ്​ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോണൾഡ്​ ​ട്രംപ് ഹസ്​തദാനം ചെയ്​ത്​ ഊഷ്​മളമായി വരവേറ്റു. അതിന്​ ശേഷം വൈറ്റ്​ ഹൗസിന്​ ഉള്ളിലേക്ക്​ പോയ ഇരുവരും ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക്​ നീങ്ങി.

    സന്ദർശനത്തി​െൻറ ആദ്യ ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്​ച വൈറ്റ്​ ഹൗസ്​ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിപാടികളാണ്​ നടക്കുന്നത്​. ഉച്ചയോടെ ഓവൽ ഓഫീസിൽ ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായ കൂടിക്കാഴ്​ച നടത്തി. പ്രതിരോധ സഹകരണം, പ്രാദേശിക സ്ഥിരത, സമാധാന പ്രക്രിയ, ഗസ്സയെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്​ കൊണ്ടുവരൽ, സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക ബന്ധങ്ങൾ (എ.ഐ, ആണവോർജ്ജം) എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രധാന ചർച്ചകളാണ്​ നടക്കുന്നത്​. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്​ ശേഷം കാബിനറ്റ്​ റൂമിൽ യു.എസ്, സൗദി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ തുടര​ും.

    ഉച്ചക്ക്​ ശേഷം വ്യാപാരം, സുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിരവധി ഉഭയകക്ഷി കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കും. 48 എഫ്-35 ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ സൗദി വാങ്ങുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച കരാറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്ന്​ കരുതുന്നു. വൈകീട്ട് 6.30 ഓടെ വൈറ്റ്​ ഹൗസിലെ ഈസ്​റ്റ്​ റൂമിൽ കിരീടാവകാശിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ട്രംപ്​ വിശിഷ്​ടമായ അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കും.

    രണ്ടാം ദിനമായ ബുധനാഴ്ച്ച സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും യു.എസ്. സെനറ്റിലെയും പ്രതിനിധിസഭയിലെയും നേതാക്കളുമായി ഇടപെടുന്നതിലും സന്ദർശന പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ജോൺ എഫ്​. കെന്നഡി സെൻററിൽ സൗദി-അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപ സമ്മേളനം ഇരു നേതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും. യു.എസിലെ എ.ഐ, സാങ്കേതിക വിദ്യ മേഖലകളിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളറി​െൻറ സൗദിയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും.

    തുടർന്ന്​ കാപ്പിറ്റോൾ ഹില്ലിൽ യു.എസ്​ കോൺഗ്രസ്​ അംഗങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കും. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം, സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ, പ്രാദേശിക നയം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യും. യു.എസ്​ എ.ഐ മേഖലയിലെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളും സാ​ങ്കേതിക വിദഗ്​ധരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്​ചയാണ്​ അവസാന പരിപാടി.

    2017-ൽ വാഷിങ്​ടൺ ഡിസിയിലേക്ക്​ നടത്തിയ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിന്​ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഡോണൾഡ്​ ട്രംപ് യു.എസ് പ്രസിഡൻറായ ശേഷമുള്ള സൗദി കിരീടാവകാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഈ സന്ദർശനം.

    സന്ദർശനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിൽ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരിക്ക​ുമെന്നാണ്​ പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ. പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനും എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും മറ്റ് നൂതന പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും വിതരണം ഉൾപ്പെടെ പ്രാദേശിക സുരക്ഷയിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുകയുമാണ്​ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച എഫ്-35 ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ സൗദിക്ക്​ നൽകുന്നത്​ ട്രംപ്​ ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.




    TAGS:USCrown PrinceSaudi Arabia
