Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:06 AM IST

    സൗ​ദി കി​രീ​ട​ാവ​കാ​ശി​യും ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ വി​ഷ​യം, ചെ​ങ്ക​ട​ൽ സു​ര​ക്ഷ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റു സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു
    സൗ​ദി കി​രീ​ട​ാവ​കാ​ശി​യും ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    1. ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ​സീ​സി​യെ നി​യോം ബേ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു 

    നി​യോം: സൗ​ദി കി​രീ​ട​ാവ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ​സീ​സി​യും ത​മ്മി​ൽ സൗ​ദി ന​ഗ​ര​മാ​യ നി​യോ​മി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നി​യോം ബേ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ​സീസി​യെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചെ​ങ്ക​ട​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ്റു സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    ല​ബ​ന​ാൻ, സി​റി​യ, സു​ഡാ​ൻ, ലി​ബി​യ, യ​മ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഈ​ജി​പ്തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഈ​ജി​പ്തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ൽസ​ീസി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ക​യും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​രു നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​ര ആ​ശ​ങ്ക​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​വും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 22 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 62,000ത്തി​ല​ധി​കം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആക്ര​മണംഅ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഈ​ജി​പ്തും ഖ​ത്ത​റും ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൽ​സീസി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും, ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ല​മാ​യി പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നോ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക അ​ധി​നി​വേ​ശം വീ​ണ്ടും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ ഉ​ള്ള ഏ​തൊ​രു ശ്ര​മ​ത്തെ​യും ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും നി​രാ​ക​രി​ച്ചു. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഇ​രു​വ​രും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യ​മ​നി​ലെ ഹൂ​ത്തി സൈ​ന്യം ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള ഷി​പ്പിങ്ങിനെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സൂ​യ​സ് ക​നാ​ൽ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​റ​വി​ട​മാ​യ സൂ​യ​സ് ക​നാ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഡോ​ള​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​യു​ക്ത അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി നി​യോ​ഗി​ച്ച മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണം സ്ഥി​ര​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsEgyptian Presidentsoudi newsMuhammad bin Salman
    News Summary - Saudi Crown Prince and Egyptian President hold meeting
    Similar News
    Next Story
    X