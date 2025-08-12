Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 6:59 AM IST

    മ​ക​ളു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; സൗ​ദി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി

    Court
    മ​ക്ക: സ്വ​ന്തം മ​ക​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ല്‍ സൗ​ദി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ക്ക​യി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചും, പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട്ടും, ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യും, ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ച്ചു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ മ​ക​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ദൈ​ഫ് അ​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ൽ ശംറാ​നി, സാ​റാ ബി​ന്‍ത് ദ​ൽ​മ​ഖ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ശം​റാ​നി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​ക​ളു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ കു​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞു. മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ സ​ഹി​തം പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ കേ​സി​ല്‍ കീ​ഴ്കോ​ട​തി​യും ശേ​ഷം അ​പ്പീ​ല്‍ കോ​ട​തി​ക​ളും വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നോ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നോ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത, വി​വി​ധ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള പീ​ഡ​നം, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഴ​മേ​റി​യ സ്വ​ഭാ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ധി​ന്യാ​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യോ, അ​വ​രു​ടെ ര​ക്തം ചി​ന്തു​ക​യോ, അ​വ​ർ​ക്ക് ജീ​വി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ലം​ഘി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, നീ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ന്യാ​യ​വി​ധി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷ അ​വ​രു​ടെ വി​ധി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ത്ത​ര​മൊ​രു കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി.

