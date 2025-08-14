ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിന് അംഗീകാരം; ആസ്ട്രേലിയയുടെയും ന്യൂസിലൻഡിന്റെയും പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതംചെയ്ത് സൗദി മന്ത്രിസഭtext_fields
റിയാദ്: ഫലസ്തീൻ സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ആസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെയും സമാനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സൗദി മന്ത്രിസഭ വ്യക്തമാക്കി. നിയോമിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. 1967 ലെ അതിർത്തികളിൽ കിഴക്കൻ ജറുസലേമിനെ തലസ്ഥാനമാക്കി സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പിന്തുണച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമവായത്തെ മന്ത്രിസഭ പ്രശംസിച്ചു.ഗസ്സ മുനമ്പ് കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ഇസ്രായേൽ അധികൃതരുടെ തീരുമാനത്തെ മന്ത്രിസഭ ഏറ്റവും അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കെതിരെ പട്ടിണി, ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വംശീയ ഉന്മൂലനം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്നതിനെയും മന്ത്രിസഭ അപലപിച്ചു.
ഈ ആക്രമണങ്ങളും ലംഘനങ്ങളും തടയുന്നതില് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും സുരക്ഷ കൗൺസിലും തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമസാധുതയുടെയും അടിത്തറയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും വംശഹത്യയും നിർബന്ധിത കുടിയിറക്കവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും മന്ത്രിസഭ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഫലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസുമായുള്ള ഫോൺ സംസാരത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം കിരീടാവകാശി മന്ത്രിസഭയെ അറിയിച്ചു.
ഉക്രെയിൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ സെലൻസ്കിയിൽ നിന്ന് കിരീടാവകാശിക്ക് ലഭിച്ച ഫോൺ കോളിന്റെ ഉള്ളടക്കം അവലോകനം ചെയ്തു. ഉക്രെയിൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും സംഭാഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും സൗദിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയും പിന്തുണയും മന്ത്രിസഭ ആവർത്തിച്ചു. ജോർഡൻ രാജാവ് അബ്ദുല്ല രണ്ടാമനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയതും മന്ത്രിസഭ വിലയിരുത്തി.
2025 ലെ ഗവൺമെന്റ് സർവിസസ് ഡിജിറ്റൽ അനുഭവ വികസന സൂചികയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ കൈവരിച്ച പ്രകടമായ പുരോഗതിയെ മന്ത്രിസഭ പ്രശംസിച്ചു. അർമേനിയയും അസർബൈജാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെയും കൗൺസിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു.തൊഴിൽ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ലേബർ ഓഫിസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടുന്നതിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. 1447 ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. സൗദി ബാർ അസോസിയേഷന്റെ ചട്ടങ്ങളിലെ ചില ആർടിക്കിളുകളിലെ ഭേദഗതികൾക്കും കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി.
