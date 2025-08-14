Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Aug 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 7:59 AM IST

    ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം; ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ​യും ന്യൂ​സി​ലൻഡിന്റെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്​​ത്​ സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ

    നി​യോ​മി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു
    നി​യോ​മി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും സ​മാ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യോ​മി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. 1967 ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേ​മി​നെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ​വാ​യ​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പ് കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഏ​റ്റ​വും അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യ്‌​ക്കെ​തി​രെ പ​ട്ടി​ണി, ക്രൂ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വം​ശീ​യ ഉ​ന്മൂ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ന്ന​തി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വും സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്ര​മ​ത്തി​​ന്റെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യു​ടെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും വം​ശ​ഹ​ത്യ​യും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യി​റ​ക്ക​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ അ​ബ്ബാ​സു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​സാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​ക്രെ​യി​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ വ്​​ളാ​ഡി​മ​ർ സെ​ല​ൻ​സ്​​കി​യി​ൽ നി​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഫോ​ൺ കോ​ളി​​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ഉ​ക്രെ​യി​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഭാ​ഷ​ണം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പി​ന്തു​ണ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    2025 ലെ ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്​ സ​ർ​വി​സ​സ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വ വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പ്ര​ക​ട​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​ർ​മേ​നി​യ​യും അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.തൊ​ഴി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ൽ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ര​മ്യ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫി​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. 1447 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 20 മു​ത​ൽ ഇ​ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. സൗ​ദി ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല ആ​ർ​ടി​ക്കി​ളു​ക​ളി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്കും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    new zealand Kerala Government Gulf News Palestinian state saudi cabinet Australia welcomes vehicle workshops Saudi Arabia News
    Saudi Cabinet welcomes Australia and New Zealand's recognition of Palestinian state
