    ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​ര സ​മ്മേ​ള​നം; ഗുണഫലങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച്​ സൗദി മന്ത്രിസഭ

     കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം

    റി​യാ​ദ്​: ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ​യും ഫ്രാ​ൻ​സി​െൻറ​യും സം​യു​ക്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​​ന്റെ ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. നി​യോ​മി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം ലോ​ക​ത്തി​െൻറ ശ്ര​ദ്ധ ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​ശ്​​ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു എ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി. ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്തി​മ രേ​ഖ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ എ​ല്ലാ യു.​എ​ൻ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ല​സ്തീ​നും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ സൗ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്​​തു.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ്യോ​മ, ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്ക് പാ​ർ​പ്പി​ട സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ നി​ര​ന്ത​രം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ​അ​ഖ്‌​സ പ​ള്ളി​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്ര​ാ​യേ​ലി​നോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സൗ​ദി ജി.​ഡി.​പി​യി​ലെ 3.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളും സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    എ​ണ്ണ​യി​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​കാ​സ​ത്തി​നും പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​റ​മെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ശ​ക്തി​യും ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ക​ഴി​വും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നാ​ണ​യ നി​ധി ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന നീ​ക്ക​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പു​തി​യ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ 20 ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി ജി​ദ്ദ​യെ​യും മ​ദീ​ന​യെ​യും ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ന​ഗ​ര പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 16 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​രോ​ഗ്യം, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യോ​ജ​നം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ​​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് സെ​മ​സ്​​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ, സാം​സ്​​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​െൻ​റ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ഞ്ച​ു ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​ല​ധി​കം ഭൂ​മി​യു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​വും സ​സ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം വി​പു​ല​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘സൗ​ദി ഗ്രീ​ൻ ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വി’​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി 15.1 കോ​ടി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

