Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗ​താ​ഗ​ത...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:13 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 74 ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    Saudi Cabinet approves exemption from Article 74 of the Traffic Law
    cancel
    camera_alt

     സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ

    Saudi Cabinet approves exemption from Article 74 of the Traffic Law

    റി​യാ​ദ്: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 74 ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ചു​മ​ത്താ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ണി​ത്.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത ആ​ർ​ടി​ക്ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തേ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പി​ഴ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​രു​തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​നെ ​​പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യും.

    പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ന്തി​മ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചാ​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ൻ സൗ​ദി പൗ​ര​ന​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​മാ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥാ​പി​ച്ച ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​പി​ഴ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കും. ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Traffic lawsaudi cabinetLatest NewsSaudi Arabian News
    News Summary - Saudi Cabinet approves exemption from Article 74 of the Traffic Law
    Similar News
    Next Story
    X