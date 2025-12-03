Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവരുമാനം 1.14 ലക്ഷം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 4:37 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 4:37 PM IST

    വരുമാനം 1.14 ലക്ഷം കോടി; 2026-ലെ ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകി സൗദി മന്ത്രിസഭ

    text_fields
    bookmark_border
    ചെലവ് 1.31 ലക്ഷം കോടി, കമ്മി 165,40 കോടി റിയാൽ
    വരുമാനം 1.14 ലക്ഷം കോടി; 2026-ലെ ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകി സൗദി മന്ത്രിസഭ
    cancel
    camera_alt

    സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാ​​ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ദമ്മാമിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം

    Listen to this Article

    റിയാദ്: 165,40 കോടി റിയാൽ കമ്മി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 2026-ലേക്കുള്ള ബജറ്റിന്​ അംഗീകാരം നൽകി സൗദി മന്ത്രിസഭ. ഇതാദ്യമായി ദമ്മാമിലെ അൽ ഖലീജ്​ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച്​ ചൊവ്വാഴ്​ച വൈകീട്ട്​ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാ​ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ധനവകുപ്പ്​ അവതരിപ്പിച്ച കരട്​ ബജറ്റ്​ 1.147 ലക്ഷം കോടി റിയാൽ വരുമാനവും 1.313 ലക്ഷം കോടി റിയാൽ ചെലവുമാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. ​

    അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷമായ 2026-ലേക്കുള്ള സൗദിയുടെ പൊതുബജറ്റാണിത്​. 2025-ലെ ബജറ്റ് എസ്​റ്റിമേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ബജറ്റിൽ ചെലവിനത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തി​​ന്റെ വർധന കണക്കാക്കുന്നു. ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വികസന, സാമൂഹിക പരിപാടികളും പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും പൗരന്മാരെയും അവരെ സേവിക്കുന്നവരെയും അതി​​ന്റെ മുൻഗണനകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തുന്നതിനും സജീവമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാൻ കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ മന്ത്രിമാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്​തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi budgetEmir Mohammed bin SalmanSaudi cabinet meeting
    News Summary - Saudi cabinet approves 2026 budget with revenue of Rs 1.14 lakh crore
    Similar News
    Next Story
    X