Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅനധികൃത ടാക്സി സർവീസ്:...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 5:48 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 5:48 PM IST

    അനധികൃത ടാക്സി സർവീസ്: ഇന്ത്യാക്കാരനടക്കം മൂന്ന്​ വിദേശികൾക്ക്​ 35,000 റിയാൽ പിഴയും നാടുകടത്തലും ശിക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    അനധികൃത ടാക്സി സർവീസ്: ഇന്ത്യാക്കാരനടക്കം മൂന്ന്​ വിദേശികൾക്ക്​ 35,000 റിയാൽ പിഴയും നാടുകടത്തലും ശിക്ഷ
    cancel

    റിയാദ്: ടാക്​സി പെർമിറ്റില്ലാതെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ കാറുകളിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയ മൂന്ന് വിദേശികൾക്കെതിരെ സൗദി പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു. പിടിയിലായ മൂന്നു പേർക്കുമായി ആകെ 35,000 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തുകയും നാടുകടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തതായി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

    നിയമവിരുദ്ധമായി കാറിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി സർവീസ് നടത്തിയ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരനും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനുമാണ് നടപടി നേരിട്ടതിൽ രണ്ടുപേർ. ഇവർക്ക് 12,000 റിയാൽ വീതം പിഴയും നാടുകടത്തൽ ശിക്ഷയുമാണ് വിധിച്ചത്. സ്വകാര്യ കാറിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മൂന്നാമനായ ചാഡ് സ്വദേശി പിടിയിലായത്. ഇയാൾക്ക് 11,000 റിയാൽ പിഴയും രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള നാടുകടത്തലുമാണ് ശിക്ഷ.

    ടാക്​സി പെർമിറ്റില്ലാതെ ഇത്തരം ഗതാഗത സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് റോഡ് ഗതാഗത നിയമപ്രകാരം വൻ നിയമലംഘനമാണെന്ന് പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം അനധികൃത സർവീസുകൾ പൂർണമായി തടയാനും, ഗതാഗത മേഖലയിൽ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും, യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ തുടർന്നും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും.

    നിയമം തെറ്റിക്കുന്ന വിദേശികൾക്കെതിരെ നാടുകടത്തൽ നടപടികൾക്ക് പുറമെ, നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാവിധിയുടെ സംഗ്രഹം പരസ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ, യാത്രക്കാർ അംഗീകൃത ഗതാഗത മാർഗങ്ങളും ടാക്​സി സ്ഥാപനങ്ങളെയും മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi illegal taxiRiyadh private car taxiPublic Transport Authority Saudi
    News Summary - Saudi Authority Fines and Deports Three Foreigners for Operating Illegal Taxis in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X