Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 8:11 AM IST

    ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് വ്യവസായത്തിന് പിന്തുണയുമായി സൗദി അധികൃതർ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഗെ​യിം ബൈ ​ കോ​ഡ്’ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു
    ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് വ്യവസായത്തിന് പിന്തുണയുമായി സൗദി അധികൃതർ
    cancel

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ലെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ദി വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ഗെ​യിം ബൈ ​കോ​ഡ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് വി​നോ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു ന​ല്ല ക​രി​യ​ർ ഓ​പ്‌​ഷ​നു​മാ​യി മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് സൗ​ദി. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും രാ​ജ്യം ഇ​തി​ന​കം വ​ൻ കു​തി​പ്പ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഗെ​യി​മി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, യു​വ ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ, ഗെ​യിം ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഗെ​യി​മി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ ദി​ശ ന​ൽ​കു​വാ​നും അ​വ​രു​ടെ ക​രി​യ​റി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​രം​ഭ​ക​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ‘ഗെ​യിം ബൈ ​കോ​ഡ്’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശം, പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം, വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ഇ​ൻ​കു​ബേ​റ്റ​റാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ​യും ഗെ​യി​മി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന് അ​വ​രു​ടെ മി​ക​വു​റ്റ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. ഓ​രോ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച ടീ​മി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

    ഗെ​യിം ആ​ർ​ട്ട്, പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ്, ഡി​സൈ​ൻ, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ, അ​ൽ ഹു​ഫൂ​ഫ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​മേ​ഖ​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi authoritiesSaudi Arabia Newsonline gamingMinistry of Information Technology
    News Summary - Saudi authorities support the online gaming industry
    Similar News
    Next Story
    X