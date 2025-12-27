Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Dec 2025 8:18 AM IST
    27 Dec 2025 8:18 AM IST

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    പു​തി​യ​താ​യി ജി​സാ​ൻ, സ​കാ​ക്ക, ബു​റൈ​ദ എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും
    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ മാ​തൃ​ക ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജി​സാ​ൻ, സ​കാ​ക്ക, ബു​റൈ​ദ എ​ന്നീ പു​തി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും സൗ​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​ക്കു​ള്ള സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡി​സൈ​ൻ ഗൈ​ഡ്‌​ലൈ​ൻ​സി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സൗ​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ മാ​തൃ​ക ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ദ​മ്മാം, ഖോ​ബാ​ർ, ഖ​ത്വീ​ഫ്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ബ​ഹ, മ​ദീ​ന, ന​ജ്‌​റാ​ൻ, അ​ബ​ഹ, ത്വാ​ഇ​ഫ്, അ​ൽ​അ​ഹ്‌​സ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ. ജി​സാ​ൻ, സ​കാ​ക്ക, ബു​റൈ​ദ എ​ന്നീ പു​തി​യ മൂ​ന്നു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 13 ആ​കും. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ദേ​ശീ​യ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​ഗ​ര ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ ഭൂ​പ​ടം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    സൗ​ദി ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട 19 വാ​സ്തു​വി​ദ്യ ശൈ​ലി​ക​ൾ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ, ച​രി​ത്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ശൈ​ലി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ന​ജ്ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, വ​ട​ക്ക​ൻ ന​ജ്ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ത​ബൂ​ക്ക് തീ​ര​ദേ​ശ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, മ​ദീ​ന വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, മ​ദീ​ന ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ഹി​ജാ​സി തീ​ര​ദേ​ശ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, താ​യി​ഫ് വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, സ​രാ​വ​ത് പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, അ​സീ​ർ താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, തി​ഹാ​മ താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, തി​ഹാ​മ തീ​ര​ദേ​ശ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, അ​ബ​ഹ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ഫ​റാ​സ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ബി​ഷ മ​രു​ഭൂ​മി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ന​ജ്‌​റാ​ൻ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, അ​ൽ-​അ​ഹ്‌​സ മ​രു​പ്പ​ച്ച വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ഖ​ത്തീ​ഫ് വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ തീ​ര വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ന​ജ്‌​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സൗ​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ശൈ​ലി​ക​ൾ.

