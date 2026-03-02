Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഡ്രോൺ ആക്രമണം: സൗദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 March 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 2:17 PM IST

    ഡ്രോൺ ആക്രമണം: സൗദി അരാംകോയുടെ റാസ് തനൂറ റിഫൈനറി അടച്ചു; സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ്രോൺ ആക്രമണം: സൗദി അരാംകോയുടെ റാസ് തനൂറ റിഫൈനറി അടച്ചു; സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
    cancel

    റിയാദ്: ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് സൗദി അരാംകോയുടെ റാസ് തനൂറയിലുള്ള (കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ) എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാല (റിഫൈനറി) താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്ലാൻറ്​ അടച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി ബ്ലൂംബെർഗും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇറാൻ ബന്ധമുള്ള ഡ്രോണുകളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള പുക ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്തെ ദൃശ്യങ്ങളുമായി ഈ വിഡിയോകൾക്ക് സാമ്യമുള്ളതായും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി വരുന്നതേയുള്ളൂ.

    ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കിയതായും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തെയോ വിതരണത്തെയോ ഈ നടപടി എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്പനി ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi aramcorefineryDrone strikeIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Saudi Aramco shuts Ras Tanura refinery after drone strike, source says
    Similar News
    Next Story
    X