Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി ആരാംകോ കമ്പനിക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 11:17 PM IST

    സൗദി ആരാംകോ കമ്പനിക്ക് ‘ഹൈ പെർഫോമൻസ്’ അവാർഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആഗോള മാനവ വിഭവശേഷി കൺസൾട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ വില്ലിസ് ടവേഴ്‌സ് വാട്‌സണിന്റേതാണ് അവാർഡ്
    സൗദി ആരാംകോ കമ്പനിക്ക് ‘ഹൈ പെർഫോമൻസ്’ അവാർഡ്
    cancel
    camera_alt

    വില്ലിസ് ടവേഴ്‌സ് വാട്സൺ അവാർഡ് മാനവ വിഭവശേഷി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ അൽഹജ്ജി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി ആരാംകോ കമ്പനിക്ക് ‘ഹൈ പെർഫോമൻസ്’ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ആഗോള മാനവ വിഭവശേഷി കൺസൾട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ വില്ലിസ് ടവേഴ്‌സ് വാട്‌സൺ ആണ് ലോകത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ​‘ഹൈ പെർഫോമൻസ്’ അവാർഡിന് സൗദി ആരാകോയെ തെര​ഞ്ഞെടുത്തത്.

    മാനവ വിഭവശേഷി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ അൽഹജ്ജി അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ഈ അംഗീകാരം വില്ലിസ് ടവേഴ്‌സ് വാട്‌സണിന്റെ 500 ആഗോള ക്ലയന്റുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ അനുഭവപരിചയത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള 29 കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ സൗദി അരാംകോയെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന എണ്ണ, വാതക കമ്പനിയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുമാണ് സൗദി ആരാംകോ.

    ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന മികച്ച തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഈ അവാർഡ് എന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ അൽഹജ്ജി പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ യാത്രയെ നയിച്ചത് അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഈ അംഗീകാരം സാധ്യമാക്കിയത് അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണെന്നും അൽഹജ്ജി പറഞ്ഞു.

    സൗദി ആരാംകോയുടെ നേട്ടം അതിന്റെ ലോകോത്തര പ്രകടനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ജീവനക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഴത്തിലുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ ശ്രമത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വില്ലിസ് ടവേഴ്‌സ് വാട്‌സണിലെ ആരോഗ്യം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കരിയർ വിഭാഗം മേധാവി ജൂലി ഗെബോവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ആളുകളെ സ്ഥിരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ബഹുമതി നൽകുന്നത്. സൗദി ആരാംകോ അതിന് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണെന്നും ജൂലി ഗെബോവർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi aramcosoudi newsconsultancyExcellent Performance Award
    News Summary - Saudi Aramco receives 'High Performance' award
    Similar News
    Next Story
    X