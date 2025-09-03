Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:08 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ചവ​രെ മ​ഴ​യും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം

    മ​ഴ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ണി​ക്കണമെന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്
    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും ദൂ​ര​ദൃ​ഷ്ടി കു​റ​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മ​ഴ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റി നി​ൽ​ക്കാ​നും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ മ​ഴ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ മൂ​ലം വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം.

    പൊ​ടി​യും മ​ണ​ലും ഇ​ള​ക്കി​വി​ടു​ന്ന കാ​റ്റും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും ഉ​ണ്ടാ​വാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത്വാ​ഇ​ഫ്, മെ​യ്‌​സാ​ൻ, അ​ദാം, അ​ൽ അ​ർ​ദി​യ​ത്ത്, അ​ല്ലൈ​ത്ത്, ഖു​ൻ​ഫു​ദ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ​ബ​ഹ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ മ​ഴ പെ​യ്യു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സൗ​ദി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ​യും ന​ജ്‌​റാ​ന്റെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും റി​യാ​ദ്, മ​ദീ​ന, അ​ൽ​ജൗ​ഫ്, ജീ​സാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഉ​പ​രി​ത​ല കാ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു.

    മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും, ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​വും, സ​ജീ​വ​മാ​യ കാ​റ്റും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബ​ഹ, മ​ക്ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.​

    ഈ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാ​മെ​ന്നും, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ​യും ന​ജ്‌​റാ​ന്റെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:snowrain forecastweather updateThunderstorms
