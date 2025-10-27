Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി അറേബ്യയുടെ വിഷൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 11:31 PM IST

    സൗദി അറേബ്യയുടെ വിഷൻ 2030 പരിവർത്തനം 85 ശതമാനം പൂർത്തിയായി -നിക്ഷേപ മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി അറേബ്യയുടെ വിഷൻ 2030 പരിവർത്തനം 85 ശതമാനം പൂർത്തിയായി -നിക്ഷേപ മന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    റിയാദിൽ നടന്ന ഫോർച്യൂൺ ഗ്ലോബൽ ഫോറം കോൺഫറൻസിൽ സൗദി നിക്ഷേപ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽഫാലിഹ് സംസാരിക്കുന്നു

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിഷൻ 2030 പരിപാടി സ്ഥിരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ 85 ശതമാനവും 2024 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ പാതയിലോ ആണെന്ന് സൗദി നിക്ഷേപ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽഫാലിഹ് അറിയിച്ചു.

    റിയാദിൽ നടന്ന ഫോർച്യൂൺ ഗ്ലോബൽ ഫോറം കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. വിഷൻ 2030 ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 40 ശതമാനമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിലേക്കുള്ള എണ്ണ ഇതര മേഖലയുടെ സംഭാവന 56 ശതമാനമായി ഉയർന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷൻ 2030 പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 650 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.3 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഇരട്ടിയായെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    2016-ൽ ആരംഭിച്ച സൗദി അറേബ്യയുടെ വിഷൻ 2030 പരിപാടി രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എണ്ണ ഇതര മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സംരംഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിർണായക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അസംസ്കൃത വരുമാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി രാജ്യം ഇപ്പോൾ വിപുലമായ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്കരണ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

    ‘ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും സമൂഹത്തെയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2025 അവസാനത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളിൽ 85 ശതമാനവും പൂർത്തിയാക്കുകയോ മിക്ക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കവിഞ്ഞുകാണുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിയായ പാതയിലായിരുന്നു’ അൽഫാലിഹ് പറഞ്ഞു. റിയാദിൽ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കാൻ ലൈസൻസ് ലഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 675 ൽ എത്തിയതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനം പദ്ധതി 30 വർഷത്തെ കോർപറേറ്റ് നികുതി ഒഴിവാക്കൽ, വിത്ത്‌ഹോൾഡിംഗ് നികുതി ഇളവ്, റെഗുലേറ്ററി പിന്തുണ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക ബിസിനസ് ഹബ്ബായി സ്ഥാപിക്കാനും ബഹുരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേഷനുകളെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

    റിയാദിൽ പ്രാദേശിക ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിച്ച പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നോർത്തേൺ ട്രസ്റ്റ്, ഐ.എച്ച്.ജി ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ്, പി.ഡബ്ലിയു.സി, ഡെലോയിറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ബാർക്ലെയ്‌സ് റിയാദിൽ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ഉടൻ അംഗീകരിക്കും.

    സൗദി അറേബ്യയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ വെറും ഏഴ് ശതമാനമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൊഴിൽ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം 37 ശതമാനമായി ഉയർന്നുവെന്നും ഇത് വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കവിഞ്ഞുവെന്നും നിക്ഷേപ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newssaudi vision 2030business hubinvestment minister
    News Summary - Saudi Arabia's Vision 2030 transformation 85 percent complete -Investment Minister
    Similar News
    Next Story
    X