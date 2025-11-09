Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​ഗോ​ള...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:41 AM IST

    ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ -ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    26ാമ​ത്​ യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി യോ​ഗം റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ങ്ങി
    ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ -ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    26ാമ​ത്​ യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി യോ​ഗം റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന റോ​ളി​ലാ​ണ്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​ന്ന്​ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ത്തീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 26ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​മാ​യി​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ.

    ‘എ.​ഐ പ​വേ​ർ​ഡ് ടൂ​റി​സം: ഭാ​വി​യെ പു​നർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച മു​ത​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം, യു.​എ​ന്നി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ലോ​ക ടൂ​റി​സം സം​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​​ന്റെ 50ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 160 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​വി​ധ ആ​ഗോ​ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക ടൂ​റി​സം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ശോ​ഭ​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഭാ​വി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക.

    ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​മാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഈ ​ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​മെ​ന്ന്​ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ത്തീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വീ​ക​ര​ണം, സു​സ്ഥി​ര​ത, മ​നു​ഷ്യ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി നി​ക്ഷേ​പം, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ഗോ​ള അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​യാ​യി ടൂ​റി​സം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ചെ​റു​കി​ട ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ടൂ​റി​സം സ​വി​ശേ​ഷ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യാ​യി മാ​റി. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യോ​ടെ സൗ​ദി ലോ​ക​ത്തെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 50 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ടൂ​റി​സം സം​ഘ​ട​ന വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ സൗ​ദി മ​ന്ത്രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ത്തെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജോ​ലി​ക​ളെ​യും ചെ​റു​കി​ട ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നൂ​ത​ന ഉ​പാ​ധി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദി​ലെ യോ​ഗം പ്ര​ധാ​നം -സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ

    കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​വും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ ടൂ​റി​സം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ടൂ​റി​സം സം​ഘ​ട​നാ യോ​ഗം ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സു​റാ​ബ് പൊ​ളോ​ലി​കാ​ഷ്‌​വി​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഈ ​ന​വം​ബ​ർ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക മാ​സ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    കാ​ര​ണം യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഈ ​മാ​സം 11 മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സ്​​റ്റ്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ടൂ​റി​സം സം​ഘ​ട​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 124, 125 സെ​ഷ​നു​ക​ളും ശ​നി, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tourism MinisterFutureSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia's Tourism Minister Shaping the Future of Global Tourism
    Similar News
    Next Story
    X