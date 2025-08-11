Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:40 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഷ​മ്മാം പ​ഴം ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 63,000 ട​ൺ ക​വി​ഞ്ഞു; റി​യാ​ദ്, അ​ൽ ഖ​സീം, മ​ദീ​ന, ഹാ​ഇ​ൽ, ന​ജ്‌​റാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഷ​മ്മാം പ​ഴം ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 63,000 ട​ൺ ക​വി​ഞ്ഞു; റി​യാ​ദ്, അ​ൽ ഖ​സീം, മ​ദീ​ന, ഹാ​ഇ​ൽ, ന​ജ്‌​റാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം
    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഷ​മ്മാം പ​ഴം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ ത​രം ഷ​മ്മാം പ​ഴം ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി 63,100 ട​ൺ ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്, അ​ൽ ഖ​സിം, മ​ദീ​ന, ഹാ​ഇ​ൽ, ന​ജ്‌​റാ​ൻ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഷ​മ്മാം പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ന​റി, ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ഗാ​ലി​യ, ഹ​ണി​ഡ്യൂ, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബോ​ൾ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ല​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഷ​മ്മാം പ​ഴം ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ വി​പ​ണി​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഷ​മ്മാം പ​ഴം ന​ടു​ന്ന​തി​നും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ക​രു​ടെ​യും വ​രു​മാ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധിപ്പി​ച്ചു. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഷ​മ്മാം പ​ഴം കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ക​ർ​ഷ​ക​രെ വി​വി​ധ രീ​തി​യി​ൽ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക​ളെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ള​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ കൃ​ഷി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    TAGS:najranmedinaRiyadhshamam
    News Summary - Saudi Arabia's Shammam fruit production exceeds 63,000 tons; Riyadh, Al Qassim, Medina, Hail, and Najran produce the most
