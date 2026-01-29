Begin typing your search above and press return to search.
    29 Jan 2026 10:14 PM IST
    29 Jan 2026 10:14 PM IST

    സൗദിയിൽ റമദാൻ വിപണി ഉണരുന്നു, കടകളിൽ ‘വിലക്കിഴിവ്’ ഞായറാഴ്ച മുതൽ

    റിയാദ്: റമദാൻ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച മുതൽ പ്രത്യേക വിലക്കിഴിവ് ആരംഭിക്കും. ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് 26 വരെ 54 ദിവസത്തേക്ക്​ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്​ വിലക്കിഴിവ്​ നൽകാനാണ്​ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന്​ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റമദാൻ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓഫർ പ്രഖ്യാപനത്തിന്​ മന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്​.

    ഉപഭോക്താക്കളെ നേരത്തെ ഷോപ്പിങ് നടത്താനും അവധിക്കാലത്തി​ന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണിതെന്ന് മ​ന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. റമദാനിലെ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ മുതൽ ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കൾ വരെ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാക്കാനാണ്​ അനുമതി. റീട്ടെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ സ്​റ്റോറുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാം.

    ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസകരമാകും വിധം പെരുന്നാളിന് ശേഷവും ഓഫറുകൾ തുടരുന്ന രീതിയിലാണ്​ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്​​. വ്യാജ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ തടയാനും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും മന്ത്രാലയം കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി ഔദ്യോഗിക ലൈസൻസ് നേടിയിരിക്കണം.

    സ്​റ്റോറുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈസൻസിലെ ബാർകോഡ്/ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓഫറുകളുടെ നിയമസാധുത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാം. ഡിസ്‌കൗണ്ട് ശതമാനം, കാലാവധി, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തരം എന്നിവ ഈ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ലഭ്യമാകും വിധം സംവിധാനം ഒരുക്കണം. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സൗദിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക പരിശോധനകളും നിരീക്ഷണവും നടത്തും. നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

