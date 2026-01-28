Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    28 Jan 2026 8:30 AM IST
    28 Jan 2026 8:30 AM IST

    സൗ​ദി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​; വ​ർ​ധ​ന 20.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം

    തു​ണ​ച്ച​ത്​ മെ​ഷി​ന​റി, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലെ 81.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    സൗ​ദി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​; വ​ർ​ധ​ന 20.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം
     ജി​ദ്ദ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക തു​റ​മു​ഖം

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്ന് 2025 ന​വം​ബ​റി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ 20.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദേ​ശീ​യ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ 4.7 ശ​ത​മാ​ന​വും റീ ​എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ട് (പു​ന​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 53.1 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മെ​ഷി​ന​റി, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ 81.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യെ തു​ണ​ച്ച​ത്. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം ച​ര​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി 10 ശ​ത​മാ​ന​വും പെ​ട്രോ​ളി​യം ക​യ​റ്റു​മ​തി 5.4 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ മൊ​ത്തം ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ എ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ഹി​തം 70.1 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 67.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​ത്, എ​ണ്ണ​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​റ്റ​ത്തെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ 0.2 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം വ്യാ​പാ​ര മി​ച്ചം 70.2 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന വ​ൻ തോ​തി​ലേ​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചു. വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ൽ 13.5 ശ​ത​മാ​നം വി​ഹി​ത​വു​മാ​യി ചൈ​ന​യാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം. 11.7 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും 9.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ജ​പ്പാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, അ​മേ​രി​ക്ക, ഈ​ജി​പ്ത്, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, പോ​ള​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​ദ്യ പ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ മൊ​ത്തം ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 71.4 ശ​ത​മാ​ന​വും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ചൈ​ന (26.7 ശ​ത​മാ​നം) ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ, ദ​മ്മാ​മി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പോ​ർ​ട്ട് (22.8 ശ​ത​മാ​നം), ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ട് (22.6 ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​വ വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ പ​കു​തി​യോ​ളം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ, എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​ണ് (17.2 ശ​ത​മാ​നം) മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​നു​പാ​തം 42.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​യാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

