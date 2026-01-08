Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Jan 2026 8:40 AM IST
    date_range 8 Jan 2026 8:40 AM IST

    ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​ക്കാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ നെ​ക്​​സ്​​റ്റ്​ ജെ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു

    ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​ക്കാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ നെ​ക്​​സ്​​റ്റ്​ ജെ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു
    യാം​ബു ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ന​ഗ​രി​യി​ലെ വേ​ദി​യി​ൽ ‘സൗ​ദി നെ​ക്​​സ്​​റ്റ്​ ജെ​ൻ പ​ദ്ധ​തി’ അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ്

    ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ക​യാ​ണ് ‘സൗ​ദി നെ​ക്​​സ്​​റ്റ്​ ജെ​ൻ’ പ​ദ്ധ​തി. സൗ​ദി​യി​ലെ യു​വ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം യാം​ബു ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ന​ഗ​രി​യി​ൽ സൗ​ദി മോ​ട്ടോ​ർ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി പു​തി​യ വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ക​രു​ത്തു​റ്റ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ നെ​ക്​​സ്​​റ്റ്​ ജെ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ അ​മീ​ർ, ഡാ​ക്ക​ർ ക്യാ​മ്പി​ലെ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    റൈ​ഡ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സ​ഊ​ദും നാ​വി​ഗേ​റ്റ​ർ മി​ഷാ​ൽ ഖ​ല​ഫ്‌ അ​ൽ ഷ​മ്മാ​രി​യു​മാ​ണ് 2027 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യു​ടെ 49ാമ​ത് പ​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ താ​ര​മാ​യ നാ​യ​ക​ൻ യ​സീ​ദ് അ​ൽ രാ​ജ്‌​ഹി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സൗ​ദി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.സൗ​ദി താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​വും നേ​ര​ത്തേ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഠി​ന​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്​​റ്റു​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സൗ​ദി യു​വാ​ക്ക​ളെ ലോ​കോ​ത്ത​ര റാ​ലി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യി വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റാ​ലി​യി​ൽ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഷെ​ഗാ​വി, ഹം​സ ബ​ക്ഷാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം 10 പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ട്രാ​ക്കി​ലു​ണ്ട്. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​വും ക്ഷ​മ​യും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി സൗ​ദി​യെ മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സി​െൻറ ലോ​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി മോ​ട്ടോ​ർ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് സൗ​ദി നെ​ക്​​സ്​​റ്റ്​ ജെ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യെ പോ​ലെ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ​വി​ധ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​വെ​ക്കും. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ട്സ് ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

