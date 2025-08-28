Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:56 AM IST

    സൗ​ദി വെ​ളി​ങ്കോ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ റി​യാ​ദി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    സി​യാ​ഫ് ഖാ​ന്‍, ക​ബീ​ര്‍ കാ​ട​ൻ​സ്, അ​ൻ​വ​ർ ഷാ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി വെ​ളി​ങ്കോ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് (സാ​വേ​ക്) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി. ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​നാ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ബീ​ർ കാ​ട​ൻ​സ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​സാ​ഖ് പു​റ​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി ജാ​ഫ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൻ​വ​ർ ഷാ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​യ​ക​ൻ ആ​ബി​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും മെ​ഹ്ഫി​ൽ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ക​ലാ​വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സി​യാ​ഫ് ഖാ​ന്‍ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ക​ബീ​ര്‍ കാ​ട​ൻ​സ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ൻ​വ​ർ ഷാ (​ട്ര​ഷ​റ​ര്‍), ടി.​പി ജാ​ഫ​ര്‍, അ​ഷ്ക​ര്‍ പ​ഴ​ഞ്ഞി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ടി.​വി അ​ഷ്ക​ര്‍, അ​ജ്മ​ല്‍ (ജോ​യി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ടി. ​മ​നാ​ഫ്, സി.​എ​സ് സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍), റ​സാ​ഖ് പു​റ​ങ്ങ്, ല​ത്തീ​ഫ് എ​ര​മം​ഗ​ലം (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍), ടി. ​മ​ന്‍സൂ​ര്‍ (ഫി​നാ​ന്‍സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്), മു​ഖ്താ​ര്‍ (സ്പോ​ര്‍ട്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍), ടി.​വി റ​സാ​ഖ് (സ്പോ​ര്‍ട്‌​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ഷ്ക​ര്‍ പ​ഴ​ഞ്ഞി (ആ​ര്‍ട്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍), കെ. ​ആ​ഷി​ക് (ആ​ര്‍ട്‌​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ടി.​പി ജാ​ഫ​ര്‍ (ഐ.​ടി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ക​ബീ​ര്‍ കാ​ട​ൻ​സ്, ശാ​രി​ക സൈ​ഫു (മീ​ഡി​യ വി​ങ്), ഷാ​ഫി പ​ഴ​ഞ്ഞി, ഫാ​റൂ​ഖ് എ​സ്.​ഐ പ​ടി, അ​ലി പാ​ണ്ട​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് എ​റ​ചാ​ട്ട്, ആ​ബി​ദ്, ത​ബി​യ സി​യാ​ഫ്, സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​യ്യോ​ട്ടി​ച്ചി​റ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

