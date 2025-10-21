Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ മൂ​ട​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:33 PM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞി​നും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ജീ​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ​ബ​ഹ, മ​ക്ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നം വ​രെ മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു
    സൗ​ദി​യി​ൽ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞി​നും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം
    cancel

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ പ്രീ-​വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത തീ​വ്ര​ത​യി​ലു​ള്ള മ​ഴ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം സൗ​ദി​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​ക​ട​മാ​യ​താ​ണ് വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ ചൂ​ടി​ൽ നി​ന്ന് താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്ന മാ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം ക​ട​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ ഇ​തി​ന​കം വി​ട പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ക്ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ ചൂ​ടു​ള്ള താ​പ​നി​ല​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ജീ​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ​ബ​ഹ, മ​ക്ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നം വ​രെ മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ​യും റി​യാ​ദി​ന്റെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മി​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൻെ​റ വെ​ബ്‌ സൈ​റ്റി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:meteorological departmentSaudi ArabiaHeavy RainThunderstormspossibility
    News Summary - Saudi Arabia's Meteorological Department warns of possibility of heavy rain and thunderstorms
    Similar News
    Next Story
    X