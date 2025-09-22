Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:06 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:06 PM IST

    പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സൗദിയുടെ കുതിപ്പ്

    പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സൗദിയുടെ കുതിപ്പ്
    സൗദി സേന

    റിയാദ്: ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യ 95-ാമത് ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തത. "നമ്മുടെ അഭിമാനം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലാണ്" എന്ന ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം പോലെ, രാജ്യം അതിന്റെ ഭാവിക്ക് പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്.

    താഡ് (THAAD) മിസൈൽ വാഹിനി


    സൗദി അറേബ്യ, 'വിഷൻ 2030' ന്റെ ഭാഗമായി സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാതാവായി മാറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. 2030-ഓടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ സൈനിക ചെലവുകളുടെ 50 ശതമാനം സൗദിയിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2018-ൽ ഇത് വെറും നാല് ശതമാനം ആയിരുന്നത്, 2024-ൽ 19.35 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ രണ്ട് പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ വ്യവസായങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ മിലിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ജി.എ.എം.ഐ), സൗദിയുടെ പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള പ്രധാന സർക്കാർ കമ്പനിയായ സൗദി അറേബ്യൻ മിലിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് (എസ്.എ.എം.ഐ) എന്നിവയാണവ.

    ആയുധങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, വ്യോമയാന സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ എസ്.എ.എം.ഐ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വിദേശ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും സൗദി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ലോക്ക്‌ഹീഡ് മാർട്ടിൻ പോലുള്ള കമ്പനികളുമായി താഡ് (THAAD) മിസൈൽ ഘടകങ്ങൾ സൗദിയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.

    സൗദി അറേബ്യയും പാക്കിസ്ഥാനും സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ


    പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സൗദിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നീക്കമാണ് പാകിസ്താനുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ പ്രതിരോധ കരാർ. അടുത്തിടെ ഒപ്പുവെച്ച ഈ കരാർ അനുസരിച്ച്, ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കും. ഇത് മേഖലയിൽ സൗദിയുടെ സൈനിക സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കും. സൗദി അറേബ്യയുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ വ്യാപാര, ഊർജ്ജ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം അടുത്തിടെയാണ് ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ മ്യൂണിഷൻസ് ഇന്ത്യ, 2024-ൽ 225 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ സൗദിയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സഹകരണം തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    TAGS:National DayPakistandefense sectorIndia
    News Summary - Saudi Arabia's leap in the defense sector
