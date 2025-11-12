Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽ വ്യവസായിക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 5:54 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 5:54 PM IST

    സൗദിയിൽ വ്യവസായിക മേഖലയിൽ വളർച്ച; സെപ്റ്റംബറിൽ ഉൽപാദനം 9.3 ശതമാനം വർധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ വർഷം എണ്ണ മേഖല 10.1 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി
    സൗദിയിൽ വ്യവസായിക മേഖലയിൽ വളർച്ച; സെപ്റ്റംബറിൽ ഉൽപാദനം 9.3 ശതമാനം വർധിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    യാംബു: സൗദിയുടെ വ്യവസായിക മേഖലയിൽ ഈ വർഷം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്​റ്റാറ്റിസ്​റ്റിക്സ് (ഗസ്​റ്റാറ്റ്) കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഖനനം, ഉൽപാദനം, യൂട്ടിലിറ്റികൾ എന്നിവയിലുടനീളം നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായതായി അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യവസായിക ഉൽപാദനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 9.3 ശതമാനം വർധിച്ചു.

    ഖനന, ക്വാറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 11 ശതമാനം വർധിച്ചപ്പോൾ ഉൽപാദനം 6.3 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് നേടിയത്. വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ്, നീരാവി, എയർ കണ്ടീഷനിങ്​ മേഖലയിലെ വിതരണത്തിലെ ഉൽപാദനം 12.6 ശതമാനം വർധിച്ചു. ജലവിതരണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലയിലെ ഉൽപാദനം വർഷം തോറും ഒമ്പത്​ ശതമാനത്തിലേറെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രതിമാസ വ്യവസായിക ഉൽപാദന അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

    സൗദിയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് 2024 സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണ മേഖല 10.1 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം എണ്ണയിതര വ്യവസായ മേഖല 7.3 ശതമാനം വളർച്ച നേടി. എണ്ണയിതര സാമ്പത്തിക ചാലകങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യവസായിക ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തി​ന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ വളർച്ചയുടെ കണക്കുകൾ അടിവരയിടുന്നു. വിവിധ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തി​ന്റെ വൈവിധ്യവത്കരണ ശ്രമങ്ങൾ ഏറെ ഫലം കാണുന്നതി​ന്റെ പ്രകടമായ സൂചനയായാണ് വ്യവസായിക മേഖലയിലെ വളർച്ച വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsindustrial sectorelectricity useGeneral Authority for Statistics
    News Summary - Saudi Arabia's industrial sector grows, production increases by 9.3 percent in September
    Similar News
    Next Story
    X