    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 April 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 7:46 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം;32,983 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം;32,983 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു
    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഭ​വ​നം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഭ​വ​നം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 32,983 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി-​ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ത​ന്നെ 23,222 സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ഭ​വ​ന സ​ഹാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള അ​ർ​ഹ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​വ​ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2017-ൽ ‘​സ​ക്നി’ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ 2026 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​കെ 1,028,673 ക​രാ​റു​ക​ളാ​ണ് സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ജ​യ​ത്തെ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ 2,73,856 ക​രാ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. മ​ക്ക​യി​ൽ 2,13,069 ക​രാ​റു​ക​ളും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ 1,63,455 ക​രാ​റു​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഭ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യ്ക്ക് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ സ​ക്നി പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, പ്ലാ​നു​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​വ, സ്വ​യം നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​പ്പി​ട ഭൂ​മി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​രു​മാ​യും ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പ​ണി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി 2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ ഭ​വ​ന ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം 66.24 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-​െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 70 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:RiyadhNew Homesaudiarabiafamilies
    News Summary - Saudi Arabia's housing projects make major progress; 32,983 families move into new homes
