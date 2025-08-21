Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    21 Aug 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 7:34 AM IST

    രാ​ജ്യാ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റം സൗ​ദി​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യ ഹ​സ്ത​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക

    173 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 53,000 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    king salman charity
    വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ കിങ്​ സൽമാൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ നൽകിയ മാനുഷിക സഹായങ്ങളുടെ മാതൃകകൾ

    റി​യാ​ദ്​: വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​നൊ​പ്പം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും ബാ​ധി​ച്ച​വ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, അ​തി​രു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക ദാ​ന​ത്തി​​ന്റെ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന മാ​തൃ​ക​യാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അ​തി​​ന്റെ കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന്​ ​ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്​ മു​മ്പാ​കെ സൗ​ദി​യു​ടെ ആ ​മാ​നു​ഷി​ക ദാ​ന​ത്തി​​ന്റെ മു​ഖം കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​തീ​വ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ശ്ര​ദ്ധ​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തു മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​തി​​ന്റെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, മാ​നു​ഷി​ക പ​ങ്ക് ഉ​റ​ച്ച ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ​യും ഉ​ദാ​ര​മാ​യ ദാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും തു​ട​രു​ന്നു. 173 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 7,983ല​ധി​കം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 53,000 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക, വി​ക​സ​ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഇ​തി​ന​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2015 മെ​യ് 13ന് ​കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്​ മാ​നു​ഷി​ക​ദാ​ന, സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ്​ ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. സു​താ​ര്യ​ത, നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത, പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലി​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം 108 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​ട്ട്​ ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 3612 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി എ​ന്നും മു​മ്പി​ലാ​ണ്. കെ.​എ​സ്​ റി​ലീ​ഫ്​ കേ​ന്ദ്രം വ്യോ​മ, ക​ട​ൽ പാ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ലൂ​ടെ 58 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ട്ടു ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 7180 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം ഭ​ക്ഷ​ണം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് 20 ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും എ​ത്തി​ച്ചു. 90.35 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​​ന്റെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്രം ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സി​റി​യ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​വും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്രം വ്യോ​മ, ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ‘സൗ​ദി ഹോ​പ്പ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 45 സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​യി 3000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ 104 വ​ള​ന്റി​യ​ർ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി. 2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ സി​റി​യ​യി​ലും തു​ർ​ക്കി​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തോ​ടു​ള്ള ദ്രു​ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​യി കേ​ന്ദ്രം സ​ഹാ​യ​ത്തി​​ന്റെ ഒ​രു എ​യ​ർ​ലി​ഫ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ‘സാ​ഹിം’​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഒ​രു പൊ​തു പ്ര​ചാ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ൾ​വി​ക്കു​റ​വ്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കോ​ക്ലി​യ​ർ ഇം​പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ഡി​റ്റ​റി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി ഹി​യ​റി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സൗ​ദി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി സ​യാ​മീ​സ്​ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി. 27 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 66 സൂ​ക്ഷ്മ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി. സൗ​ദി മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ഹു​മാ​നാ​ർ​ഥം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ന​വം​ബ​ർ 24 ലോ​ക സ​യാ​മീ​സ്​ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ദി​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    യ​മ​നി​ൽ മൈ​ൻ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘മ​സാം’​പ​ദ്ധ​തി കേ​ന്ദ്രം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 5,00,000ത്തി​ല​ധി​കം മൈ​നു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു കൃ​ത്രി​മ അ​വ​യ​വ പ​ദ്ധ​തി ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. യ​മ​നി​ലെ ബാ​ല സൈ​നി​ക​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് 530ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ 60000 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തു. സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ 80000ത്തി​ല​ധി​കം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. 55 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 991 പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2,36,000 സൗ​ജ​ന്യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ട്ടു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘സാ​ഹിം’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 8.46 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 1.6 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് ഇ​ത്​ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

