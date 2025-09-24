Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:41 AM IST

    സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ആ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ പ​ച്ച​പു​ത​ച്ച് രാ​ജ്യം

    മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും പ്രൗ​ഢ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഹാഇലിൽനിന്നുള്ള ആഘോഷ പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാ മ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു. പ​ച്ച​പു​ത​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ല്ലാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ര​വം വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കൊ​ടു​മ്പി​രി​കൊ​ള്ളും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡു​ക​ൾ, വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​ക​ൾ, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക​ൾ, ജ​ല​യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങു​ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.



    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യു​ള്ള വി​വി​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​വ​ർ​ഷം 'ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ഷ'​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ മ​ഹി​ത​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ അ​റി​യാ​നും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൗ​രാ​ണി​ക ച​രി​ത്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​നും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ അ​വ​രു​ടെ പൈ​തൃ​ക​വു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും സൗ​ദി ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​നും ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​ർ​ഷാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി പാ​ര​മ്പ​ര്യ വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​യി​ലേ​ന്തി​യും സൗ​ദി പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി​യും കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​മെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:national daypravasi malayaliSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - Saudi Arabia's 95th National Day: Kingdom turns green in celebration
