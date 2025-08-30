Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:54 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ 60ാമ​ത് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്തി​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്
    aid to gaza
    cancel
    camera_alt

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ 60 ാംമ​ത് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ 60ാമ​ത് സ​ഹാ​യ വി​മാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ സി​നാ​യ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ള്ള അ​ൽ അ​രി​ശ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​യ​ച്ച വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്തി​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്.


    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ദി തു​ട​രു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​മാ​നം അ​യ​ച്ച​ത്. റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട വി​മാ​നം അ​ൽ അ​രി​ശ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​ത​വും പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കെ.​എ​സ്‌.​റി​ലീ​ഫ് വ​ഴി സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​യ​ച്ച ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​വി​മാ​ന​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 7ന് ​ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ​മാ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലിന്റെ പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ 62,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണ്. അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:EgyptGulf NewsDefence Ministryks relief centerSaudi Arabia Newsaid to Gaza
    News Summary - Saudi Arabia's 60th relief flight to Gaza arrives in Egypt
    Similar News
    Next Story
    X