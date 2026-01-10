Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം; 40.8 കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ​യും ഈ​ദ്ഗാ​ഹു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ന്ന​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2025-ൽ ​ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക കാ​ര്യ, ദ​അ്‌​വ, മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത് 40.8 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 6,478 പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 31 പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, അ​സീ​ർ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ശാ​ന്ത​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ആ​രാ​ധ​ന​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ല​നം ഈ ​ക​രാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​െൻറ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​െൻറ​യും ക​രു​ത​ലി​െൻറ​യും ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

