Madhyamam
    Saudi Arabia
    24 Dec 2025 8:05 AM IST
    24 Dec 2025 8:05 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി; ആഗോളതലത്തിൽ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് സൗദി തുടരും -വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി

    ഖി​ദ്ദി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ദോ​സ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ദോ​സ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 26 അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജ്യം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യെ​ന്നും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ രാ​ജ്യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ദോ​സ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഖി​ദ്ദി​യ വി​നോ​ദ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ൽ​ദോ​സ​രി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​തി​​ന്റെ സ​മീ​പ​കാ​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. 2025ലെ ​നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യിം​സ് വ്യ​വ​സാ​യം, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ പാ​ദ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 23 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു. ഖി​ദ്ദി​യ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഇം​പാ​ക്റ്റ് മേ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റ​മാ​യ ‘ഇം​പാ​ക് 2026’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഖി​ദ്ദി​യ​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ‘ഇം​പാ​ക് ഹൗ​സ്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഇ​വി​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​വു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘മീ​ഡി​യ ടാ​ല​ൻ​റ്​ സ്കൂ​ൾ’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​ധ്യ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലി​ര​ട്ടി വ​ർ​ധ​ന​വ് കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​രാ​ശ​രി മ​നു​ഷ്യ ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യം 2016ൽ 74 ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 79.7 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2025-ൽ 99.8 ​ശ​ത​മാ​നം പ​രി​പാ​ല​ന നി​ര​ക്കോ​ടെ റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ 12 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഏ​ഴാം ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് രാ​ജ്യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടു​ള്ള​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 65.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് സൗ​ദി ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ൽ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഖി​ദ്ദി​യ വി​നോ​ദ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​മ്യൂ​സ്​​മെൻറ്​ പാ​ർ​ക്കാ​യ സി​ക്​​സ്​ ഫ്ലാ​ഗ്​​സ് പാ​ർ​ക്കി​​ന്റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ത്തി​​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ​ഖി​ദ്ദി​യ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​ദാ​വൂ​ദും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

