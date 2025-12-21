Begin typing your search above and press return to search.
    സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ സൗ​ദി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    ‘സീ​സ​ർ നി​യ​മം’പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും തു​ണ​യാ​വും
    സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ സൗ​ദി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    റി​യാ​ദ്: ‘സീ​സ​ർ നി​യ​മ’​പ്ര​കാ​രം സി​റി​യ​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​തി​നെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​ന​ട​പ​ടി സി​റി​യ​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത, സ​മൃ​ദ്ധി, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തു​വ​ഴി സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മെ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക്​ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ ന​ട​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് സി​റി​യ​ക്ക്​ മേ​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ല്ലാ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ട്രം​പി​​ന്‍റെ ‘മ​ഹ​ത്താ​യ പോ​സി​റ്റീ​വ് പ​ങ്കി​നെ’ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഒ​പ്പം സി​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നും ജ​ന​ത​യ്ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    സി​റി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​ര​ത പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യും തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​നും ‘സീ​സ​ർ നി​യ​മം’ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം സി​റി​യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​മാ​ണ്.

    സി​റി​യ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലി​ൽ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സം​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്.

    സി​റി​യ​ക്കു​മേ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ‘സീ​സ​ർ നി​യ​മം’ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും സി​റി​യ​ക്കു​മേ​ലു​ള്ള ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ സി​റി​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലി​​ന്‍റെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും ഒ​രു പു​തി​യ യു​ഗ​മാ​ണ് പി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ യു.​എ​സ് ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ക​ഠി​ന​മാ​യ ജീ​വി​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യും അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി നേ​തൃ​ത്വം ന​ട​ത്തി​യ അ​ക്ഷീ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ​യും സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

