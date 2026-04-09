    9 April 2026 7:54 AM IST
    9 April 2026 7:54 AM IST

    അ​മേ​രി​ക്ക-​ഇ​റാ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സ്വാഗതം ചെയ്​ത്​ സൗദി അറേബ്യ

    പാകിസ്​താ​ന്റെ മധ്യസ്ഥതക്ക്​ പ്രശംസ
    റി​യാ​ദ്: അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​കി​സ്​​താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പും പാ​കി​സ്​​താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ഹ​ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    പാ​കി​സ്​​താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ഷ​ഹ​ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫി​​ന്റെ​യും, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​സിം മു​നീ​റി​​ന്റെ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പാ​കി​സ്​​താ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    1982ലെ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മു​ദ്ര നി​യ​മ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഹോ​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം യാ​തൊ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ജ്യം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​ന്ന​​ലെ പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് വാ​ഷി​ങ്​​ട​ണും ടെ​ഹ്‌​റാ​നും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ധാ​ര​ണ​യാ​യ​താ​യി ട്രം​പും ശ​ഹ​ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫും അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. ക​രാ​റി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹോ​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

