Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 March 2026 3:49 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 3:49 PM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ യു.എൻ പ്രമേയം: സ്വാഗതം ചെയ്ത് സൗദി അറേബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ യു.എൻ പ്രമേയം: സ്വാഗതം ചെയ്ത് സൗദി അറേബ്യ
    cancel

    റിയാദ്: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ജോർദാനും നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്​ട്ര സഭ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ സൗദി അറേബ്യ സ്വാഗതം ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ അന്താരാഷ്​ട്ര സമൂഹം എടുത്ത ഉറച്ച നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സൗദി അറേബ്യക്ക് പുറമെ ബഹ്‌റൈൻ, യു.എ.ഇ, ഖത്തർ, ഒമാൻ, കുവൈത്ത്​, ജോർദാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി സമർപ്പിച്ച 2817-ാം നമ്പർ പ്രമേയമാണ് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചത്.

    ഇറാൻ നടത്തിയ ഹീനമായ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്​നമായ ലംഘനമാണെന്നും ആഗോള സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നും പ്രമേയം അടിവരയിടുന്നു. പാർപ്പിട മേഖലകളെയും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെയും, അതുവഴി സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംഭവിച്ച നാശനഷ്​ടങ്ങളെയും പ്രമേയം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ രാജ്യങ്ങളോടും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടുമുള്ള പൂർണ്ണമായ ഐക്യദാർഢ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇറാ​ന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാവിധ ആക്രമണങ്ങളും നിരുപാധികമായി ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീഷണികളിൽ നിന്നും ഇറാൻ പിന്തിരിയണമെന്നും പ്രമേയം കർശനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

    യു.എൻ ചാർട്ടറിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 പ്രകാരം, ഒരു രാജ്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും പ്രാദേശിക സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ അവകാശം അതത് രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും പ്രമേയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇറാ​െൻറ ആക്രമണോത്സുകമായ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ആഗോളതലത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട വലിയ പിന്തുണയെ പ്രശംസിച്ച സൗദി അറേബ്യ, സ്വന്തം സുരക്ഷയും ജനങ്ങളുടെ സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ആവർത്തിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsIran attackSaudi ArabiaUS Iran War
    News Summary - Saudi Arabia Welcomes UN Resolution Condemning Iran Attacks
    Similar News
    Next Story
    X