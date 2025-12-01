Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Dec 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    1 Dec 2025 1:17 PM IST

    ഏപ്രിൽ 21 ‘അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാവ്യവസായ ദിന'മായി ആചരിക്കാൻ യു.എൻ തീരുമാനം; സൗദി സ്വാഗതം ചെയ്തു

    ഏപ്രിൽ 21 ‘അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാവ്യവസായ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ യു.എൻ തീരുമാനം; സൗദി സ്വാഗതം ചെയ്തു
    റി​യാ​ദ്: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ വ്യവ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന സം​ഘ​ട​ന (യു.​എ​ൻ.​ഐ.​ഡി.​ഒ)​യി​ലെ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​പ്രി​ൽ 21 ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വ​നി​താ​വ്യ​വ​സാ​യ ദി​നം’ ആ​യി ആ​ച​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ ധാ​തു​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ​ഖു​റൈ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദി​ൽ ‘ആ​ഗോ​ള നി​ർ​മാ​ണ-​വ്യ​വ​സാ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ ഉ​ച്ച​കോ​ടി’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 21ാമ​ത് യു.​എ​ൻ വ്യവ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന സം​ഘ​ട​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വ​നി​താ​വ്യ​വ​സാ​യ ദി​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ആ​ഗോ​ള നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് അ​ൽ​ഖു​റൈ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മൂ​ല്യ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഗോ​ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വ്യ​വ​സാ​യ വ​നി​താ​ദി​നം എ​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ വ്യവ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന സം​ഘ​ട​ന വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ്യവ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ളെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും

    സം​ഘ​ട​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    gulfInternational Women's DaySaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia welcomes UN decision to celebrate April 21 as 'International Women's Day'
