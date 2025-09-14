Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Sept 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 11:05 AM IST

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം’ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് സൗ​ദി

    142 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു
    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം’ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് സൗ​ദി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യു​ടെ​യും ഫ്രാ​ൻ​സി​​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​വും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ലും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും അ​തി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    142 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത ഈ ​പ്ര​മേ​യം 1967 ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ അ​വ​കാ​ശം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ​വാ​യ​ത്തെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പൊ​തു​സ​ഭ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം’ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 142 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും പ​ത്ത് പേ​ർ എ​തി​ർ​ത്തും വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 12 പേ​ർ വി​ട്ടു​നി​ന്നു.

    Girl in a jacket

