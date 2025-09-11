Begin typing your search above and press return to search.
    സിറിയയെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതിയുമായി സൗദി

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​​െവ​ച്ചു
    കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ റ​ബീ​അ​യും മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഡമ​സ്ക​സി​ൽ സി​റി​യ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ മ​ന്ത്രി റാ​ഇ​ദ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി സൗ​ദി റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​നും കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്) സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ റ​ബീ​അ ദ​മ​സ്ക​സി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ സൗ​ദ് അ​ൽ-​മു​ജ്ഫ​ലും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സി​റി​യ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി സി​റി​യ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സി​റി​യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. അ​ല​പ്പോ, ഇ​ദ്‌​ലി​ബ്, ഹോം​സ് എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ത​ക​ർ​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. ഈ ​ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം 34 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ 60 ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും, 16 വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 39 സൗ​രോ​ർ​ജ്ജ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി 26,197 ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കാ​നും, പ​ഠ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, സി​റി​യ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നും കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് വ​ഴി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്.

    സി​റി​യ​യി​ലെ അ​നാ​ഥ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ‘സ്മൈ​ൽ ഓ​ഫ് ഹോ​പ്പ്’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. 900 പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യും ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റി​യും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യും അ​നാ​ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ദ​മ​സ്ക​സ്, ഹോം​സ്, ഇ​ദ്‌​ലി​ബ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ അ​നാ​ഥ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും. കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് വ​ഴി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള അ​നാ​ഥ​ർ​ക്ക് മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​ണി​ത്.

    സി​റി​യ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​നം പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കാ​നും, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും, മാ​നു​ഷി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നും കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ഈ ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത്.

