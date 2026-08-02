Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫോൺ ഓഫറുകൾക്കും സൗജന്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 5:10 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 5:10 PM IST

    ഫോൺ ഓഫറുകൾക്കും സൗജന്യ കോളുകൾക്കും സൗദിയിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണം വരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ടെലികോം കമ്പനികൾക്കുമേൽ നിയമം കടുപ്പിച്ച്​ അതോറിറ്റി
    news
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ടെലികോം കമ്പനികൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന് ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്കും നൽകുന്ന ഓഫറുകൾക്കും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ്, സ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മീഷൻ (സി.എസ്​.ടി) തീരുമാനിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിപണിയിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത വരുത്തുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ. പദ്ധതിയുടെ കരട് രൂപം പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ‘ഇസ്തിത്​ലാ’ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്​

    • ചാരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വഴി സംഭാവന നൽകുമ്പോൾ കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്ന സർവീസ് ചാർജിന് ഇനി നിശ്ചിത പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളിലേക്ക് കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കമ്പനികൾക്ക് പരമാവധി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കും.
    • ടെലികോം കമ്പനികൾ പുതിയ ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമുകളോ ഓഫറുകളോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സി.എസ്.ടിയുടെ അനുമതി വാങ്ങണം. കാലാവധി തീർന്ന ഓഫറുകൾ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനോ പരസ്യം ചെയ്യാനോ പാടില്ല.
    • അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച നിരക്കിൽ കൂടുതൽ തുക ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന് ഈടാക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഡിജിറ്റൽ ഓഫറുകൾ, ഫിക്സഡ് വയർലെസ് ആക്സസ്, ലൊക്കേഷൻ മാറിയുള്ള ഇൻറർനെറ്റ് ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്കും പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ ബാധകമായിരിക്കും.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:telicomFree callsSaudi ArabiaNew regulation
    News Summary - ഫോൺ ഓഫറുകൾക്കും സൗജന്യ കോളുകൾക്കും സൗദിയിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണം
    Similar News
    Next Story
    X