    Saudi Arabia
    date_range 13 Sept 2025 10:32 AM IST
    date_range 13 Sept 2025 10:32 AM IST

    സി​റി​യ​ക്ക് 16.5 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ സൗ​ദി ന​ൽ​കും

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്
    റി​യാ​ദ്: സി​റി​യ​ക്ക് 16.5 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ സൗ​ദി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും ഉ​ദാ​ര​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. സി​റി​യ​യി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ മ​ജ്ഫ​ലി​​ന്റെ​യും ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പെ​ട്രോ​ളി​യം, ഗ്യാ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക, നി​യ​ന്ത്ര​ണ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ജീ​ദ് അ​ൽ​ഉ​തൈ​ബി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് സി.​ഇ.​ഒ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ​മി​ർ​ഷാ​ദും സി​റി​യ​ൻ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ബ​ഷീ​റും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. സി​റി​യ​ൻ റി​ഫൈ​ന​റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ സു​സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സി​റി​യ​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ ക്ഷാ​മം ബാ​ധി​ച്ച സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണ​വും ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സി​റി​യ​ക്ക് അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് സി.​ഇ.​ഒ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ​മു​ർ​ഷി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സി​റി​യ​യു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ ഒ​രു വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ബ​നി​യാ​സ് ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് സി​റി​യ​ൻ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ബ​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ക​രാ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.16.5 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് സൗ​ദി​യോ​ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്നും സി​റി​യ​ൻ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Saudi Arabia to provide 1.65 million barrels of crude oil to Syria
