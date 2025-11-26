Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 26 Nov 2025 10:45 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 10:45 AM IST

    സൗ​ദി കാ​യി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടാ​ൻ ജി​ദ്ദ ‘ലോ​ക റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്’ ഫി​നാ​ലെ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും

    25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 82 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും നാ​വി​ഗേ​റ്റ​ർ​മാ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കും
    സൗ​ദി കാ​യി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടാ​ൻ ജി​ദ്ദ ‘ലോ​ക റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്’ ഫി​നാ​ലെ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ‘ലോ​ക റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി’​​ന്റെ (വേ​ൾ​ഡ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്) അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ‘സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ റാ​ലി 2025’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​മാ​ങ്കം ന​വം​ബ​ർ 29 വ​രെ നീ​ളും. കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ​സും സൗ​ദി മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ദ്ദ​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഖു​ലൈ​സ്, അ​സ്ഫാ​ൻ, ദ​ഹ്ബാ​ൻ, ഉ​മ്മു​ൽ ജു​റം, അ​ൽ​ഗു​ല, വാ​ദി അ​ൽ​മ​ത്​​വി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് റാ​ലി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പാ​ത മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​കും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 17 സ്റ്റേ​ജു​ക​ളാ​ണ് റാ​ലി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 82 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും നാ​വി​ഗേ​റ്റ​ർ​മാ​രും മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. റൂ​ട്ടി​​ന്റെ ആ​കെ നീ​ളം 1218 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 319 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത മ​ത്സ​ര പാ​ത​യാ​ണ്.

    മു​ൻ റൗ​ണ്ട് ജ​പ്പാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് സീ​സ​ൺ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​പ്പാ​നി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടൊ​യോ​ട്ട ഗ​സൂ റേ​സി​ങ്‌ ടീം ​ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ്രി​ട്ട​​ന്റെ എ​ൽ​ഫി​ൻ ഇ​വാ​ൻ​സ് (272 പോ​യ​ന്റ്) ആ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഓ​ജി​യ​ർ (269 പോ​യ​ന്റ്), ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ക​ല്ലേ റോ​വ​ൻ​പേ​ര (248 പോ​യ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​രു​ണ്ട്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വി​ജ​യി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ശ​ക്തി ഭ​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി​യും സൗ​ദി ഒ​ളി​മ്പി​ക്, പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ​ഫൈ​സ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ആ​ഗോ​ള ഇ​വ​ന്റ് സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    റാ​ലി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഓ​ട്ടോ മൊ​ബൈ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ദി മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് മേ​ഖ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ലും കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ സൗ​ദി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ ഹം​സ ബ​ഖ​ഷാ​ബ്, സ​യീ​ദ് അ​ൽ മൗ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അ​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഇ​ത് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​മെ​ന്നും അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ വ​ള​രു​ന്ന പ​ങ്ക് ഈ ​റാ​ലി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

