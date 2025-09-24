Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅന്താരാഷ്ട്ര സംഗീത...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:51 PM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീത മത്സരം ഇന്റർവിഷന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് സൗദി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    international mucis competition
    cancel
    camera_alt

    റഷ്യയിൽ നടന്ന ഇന്റർവിഷൻ ഇന്റർനാഷനൽ മ്യൂസിക് പരിപാടിയിൽ സൗദി ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ സെയ്‌ന ഇമാദ് ഗാനം ആലപിക്കുന്നു.

    Listen to this Article

    റിയാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീത മത്സരമായ ഇന്റർവിഷന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സൗദി ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിനായുള്ള ബിഡിൽ സൗദി വിജയിച്ചു. ഇത് കലാപരമായ വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന, സംഗീതത്തിലൂടെ സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ലോകജനതയെ കലയുടെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന, അന്താരാഷ്ട്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലാപനവും സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള വേദിയായിരിക്കും. മോസ്കോയിൽ അടുത്തിടെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് നടന്നത്. ഇതിൽ സൗദിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മ്യൂസിക് കമ്മീഷൻ പ​ങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആഗോള സംഗീത രംഗത്ത് സൗദിയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ നടപടി.

    സർഗ്ഗാത്മക വ്യവസായങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും കലയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ സൗദിയുടെ സ്ഥാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിഷൻ 2030 ന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് ഈ ആഗോള പരിപാടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതെന്ന് സൗദി മ്യൂസിക് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. 2026ലെ പതിപ്പിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും കലാപരമായ സർഗ്ഗാത്മകതയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന നൂതന സംഗീത പ്രകടനങ്ങൾ ആഗോള കലാപരിപാടികളുടെ ഭൂപടത്തിൽ സൗദിയുടെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കും.

    കലയിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാട്ടും സംഗീത പ്രതിഭയും പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആഗോളതലത്തിൽ തത്സമയ കലാപ്രകടനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ വർഷം തോറും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇന്റർവിഷൻ ഇന്റർനാഷനൽ മ്യൂസിക് മത്സരം. ഇത് സംഗീത വൈവിധ്യം ആഘോഷിക്കുന്നതിനും ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മുൻനിര വേദിയാക്കി സൗദിയെ മാറ്റുമെന്നും കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewshostSaudi Arabia NewsInternational Music Competition
    News Summary - Saudi Arabia to host second edition of international music competition Intervision
    Similar News
    Next Story
    X