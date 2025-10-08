Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 7:52 AM IST

    യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​ക്ക് സൗ​ദി ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    • ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ 11 വ​രെ റി​യാ​ദി​ലാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി
    • 160ല​ധി​കം അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​ക്ക് സൗ​ദി ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളും
    cancel

    റി​യാ​ദ്: യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി 26ാമ​ത് സെ​ഷ​ന് സൗ​ദി ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളും.‘​നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ശ​ക്തി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം: ഭാ​വി​യെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ 11 വ​രെ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ 160ല​ധി​കം അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​ഗോ​ള വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യ ടൂ​റി​സം ഭാ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു റോ​ഡ് മാ​പ്പ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വി​ഷ​യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സെ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 124ാമ​ത്, 125ാമ​ത് മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ളും ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഈ ​ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ളെ സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഖ​തീ​ബ് ക്ഷ​ണി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യ്ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​യു​ക്ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം പൊ​തു​സ​ഭ​യ്ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​മാ​ണ് സൗ​ദി എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​ആ​തി​ഥ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ പ​ങ്ക് ലോ​ക​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക, കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia to host 26th session of UN Tourism General Assembly
    Similar News
    Next Story
    X