    30 Dec 2025 7:24 AM IST
    30 Dec 2025 7:24 AM IST

    സൗ​ദി ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഡ്രീം’ ​ട്രെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ണം മു​ട​ക്കും

    സൗ​ദി ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഡ്രീം’ ​ട്രെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ണം മു​ട​ക്കും
     ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഡ്രീം’ ​ട്രെ​യി​ൻ

    സൗ​ദി ടൂ​റി​സം ഡ​വ​ല​പ്​​മെൻറ്​ ഫ​ണ്ടു​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഇ​റ്റ​ലി

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഷം​നാ​ട്​

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ​പോ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത വ​ർ​ധി​ച്ചു. ആ​ഡം​ബ​ര ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഡ്രീം’ ​ട്രെ​യി​നി​െൻറ ഡെ​വ​ല​പ്പ​റാ​യ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ക​മ്പ​നി​യാ​യ ആ​ഴ്സ​ന​ൽ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ സി​മെ​സ്​​റ്റു​മാ​യും സൗ​ദി ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടു​മാ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ പു​തി​യ നീ​ക്കം.

    ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ, സി​മെ​സ്​​റ്റ്​ 3.7 കോ​ടി യൂ​റോ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യും സൗ​ദി ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ഫ​ണ്ട് 3.5 കോ​ടി യൂ​റോ വാ​യ്പ​യാ​യും ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഡ്രീം ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഴ്സ​ന​ലി​ന്​ ന​ൽ​കും.

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ 66 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഡ്രീം ​ട്രെ​യി​ൻ, ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ക.

    റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക​സ്ഥ​ല​മാ​യ അ​ൽ​ഉ​ല പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ യാ​ത്ര. ഒ​രു രാ​ത്രി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ട് രാ​ത്രി നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ത്ര. ഒ​രു രാ​ത്രി​ക്ക് 30,000 റി​യാ​ലാ​ണ് നി​ര​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

