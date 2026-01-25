Begin typing your search above and press return to search.
    25 Jan 2026 9:58 AM IST
    25 Jan 2026 9:58 AM IST

    ലോ​ക പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വേ​ദി​യാ​കും

    ലോ​ക പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വേ​ദി​യാ​കും
    റി​യാ​ദ്: സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന പാ​ദ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ ‘പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി’​ക്ക് രാ​ജ്യം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​െൻറ വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ‘സൗ​ദി ഹൗ​സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു.​എ​സി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​മീ​റ റീ​മ ബി​ൻ​ത് ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ സ​ഊ​ദാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ഗോ​ള പ​രി​സ്ഥി​തി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കും സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കും. പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള രീ​തി​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 45 അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ‘ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​റ​ൽ റീ​ഫ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​’െൻറ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ‘സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​മ്മു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ​ഫ​ദ്‌​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദ ​ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കോ​റ​ൽ റീ​ഫ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ട​ർ​ട്ടി​ൽ​സി​െൻറ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ലം ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മു​ദ്ര ജീ​വ​നു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഒ​രു പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    News Summary - Saudi Arabia to become world's largest producer of coral
